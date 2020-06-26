Влада Росії дозволила іноземним фахівцям в’їзд на територію країни

Влада Росії пом’якшила запроваджені в умовах пандемії коронавірусу обмеження на в’їзд в країну висококваліфікованим іноземним фахівцям, що мають дозвіл на роботу. Відповідний документ опублікований на порталі нормативно-правових актів.

Згідно з повідомленням, іноземцям цієї категорії дозволено одноразовий в’їзд на підставі особливого списку, який складають російські ФСБ і МВС. Роботодавець повинен відправити до федерального органу виконавчої влади дані фахівця, дату прибуття і пункт пропуску, через який той планує в’їхати в Росію.

Рішення внести зміни в режим обмежень ухвалили після розгляду звернень акредитованих дипломатичних місій, ділових асоціацій, російських та іноземних компаній, йдеться в повідомленні.

Після закриття кордонів наприкінці березня у Росії дозволили в’їзд в країну іноземцям, які збираються лікуватися в російських клініках. Також в Росію можуть в’їхати іноземці, у яких тут є хворі близькі родичі. Водночас від початку червня із Росії можна виїхати за кордон для роботи і навчання, лікування і догляду за родичами.