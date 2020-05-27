Офіційна статистика в Росії свідчить, що число хворих на COVID-19 в країні скорочується

Загальна кількість хворих на COVID-19 в Росії скорочується другий день поспіль, свідчить офіційна статистика. За останню добу влада виявила 8338 нових випадків інфікування коронавірусом. 11 079 осіб за минулу добу вилікувалися.

З початку епідемії в Росії зафіксовані 370 680 випадків зараження. Зараз хворіють, за офіційними даними, 224 504 людини. За минулу добу помер 161 пацієнт, загальна кількість смертей – 3968, одужали – понад 142 тисячі.

Влада стверджує, що провела понад 9 мільйонів лабораторних тестів на коронавірус.

Офіційну статистику регулярно критикують дослідники, які підозрюють, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою. Влада це заперечує.