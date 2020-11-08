У Росії третю добу поспіль число інфікованих коронавірусом перевищує 20 тисяч

У Росії третю добу поспіль кількість інфікованих коронавірусом перевищує 20 тисяч. За даними російського оперативного штабу із боротьби з COVID-19, за минулу добу в країні виявили 20 498 хворих.

У суботу штаб повідомляв про 20 396 випадки, в п’ятницю – про 20 582 (добовий максимумом з початку пандемії – ред.).

Крім того, за минулу добу через ускладнення від коронавірусу в Росії померли 286 людей, одужали – 11 492.

З початку пандемії у Росії виявили 1 774 334 випадки COVID-19, померли – 30 537, одужали – 1 324 419.