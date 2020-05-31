У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 400 тисяч

У Росії станом на 31 травня кількість інфікованих коронавірусом перевищила 400 тисяч і становить 405 843 людини. Про це свідчать дані місцевого оперативного штабу.

За останню добу виявили ще 9268 нових випадків інфекції. Кількість нових випадків зростає третій день поспіль, зазначає російська служба Радіо Свобода.

За останню добу зафіксовано 138 смертей від COVID-19 – це менше, ніж добою раніше. Від початку епідемії померли 4693 людини.

Одужали від COVID-19 понад 171 тисяча людей.

У світі станом на 31 травня кількість інфікованих коронавірусом перевищила 6 мільйонів, одужали понад 2,5 мільйона, померли майже 370 тисяч. Росія за кількістю інфікованих посідає третє місце у світі після США (1,77 мільйона) та Бразилії (498 тисяч).