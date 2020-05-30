Кількість випадків COVID-19 у Росії знову почала зростати

Число хворих на коронавірусну інфекцію в Росії росте другий день поспіль, після трьох днів скорочення, свідчить офіційна статистика.

За останню добу в країні виявлено 8 952 інфікованих коронавірусом, 8 212 людей одужали, 181 людина померла.

Всього з початку епідемії в країні заразилися, за офіційними даними, понад 396 тисяч людей. 167 тисяч – уже одужали. 4,5 тисячі людей померли.

У всьому світі за станом на 30 травня, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, COVID-19 заразилися понад 5,9 мільйона людей, померли 365 тисяч.