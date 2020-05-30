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30 травня 2020, Київ 12:09
Новини | Міжнародні

Кількість випадків COVID-19 у Росії знову почала зростати

Всього з початку епідемії в країні заразилися, за офіційними даними, понад 396 тисяч людей

Число хворих на коронавірусну інфекцію в Росії росте другий день поспіль, після трьох днів скорочення, свідчить офіційна статистика.

За останню добу в країні виявлено 8 952 інфікованих коронавірусом, 8 212 людей одужали, 181 людина померла.

Всього з початку епідемії в країні заразилися, за офіційними даними, понад 396 тисяч людей. 167 тисяч – уже одужали. 4,5 тисячі людей померли.

У всьому світі за станом на 30 травня, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, COVID-19 заразилися понад 5,9 мільйона людей, померли 365 тисяч.

«Нове звичне» в час коронавірусу – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Нове звичне» в час коронавірусу – фотогалерея

Погляд на фізичне дистанціювання й інші офіційні заходи, які зараз формують повсякденне життя в багатьох країнах світу. Деякі з них почали послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку з намаганням зупинити поширення пандемії COVID-19.

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