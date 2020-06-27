У Росії за добу від коронавірусу померли 188 людей

За минулу добу у Росії від коронавірусної інфекції, за офіційними даними, померли 188 людей – це один з найвищих показників за весь час епідемії та найвищий за останній місяць, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

На Москву припало 20 смертей, 50 людей померли у Санкт-Петербурзі.

Загальна кількість померлих майже досягла 9 тисяч. У Росії до статистики смертей від коронавірусу відносять тільки ті випадки, коли інфекція була визнана головною причиною смерті.

Всього за останню добу виявлено 6 852 нових випадків інфікування вірусом – трохи більше, ніж напередодні. Здоровими визнані понад 9 тисяч людей. Число активних випадків інфекції скоротилося до 225 тисяч.

Незважаючи на епідемію, в Росії цими днями проходить загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції. Влада запевняє, що усі норми безпеки на дільницях дотримані.