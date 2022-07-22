Росія додала до списку «недружніх» країн Данію, Грецію, Словенію, Хорватію та Словаччину

Данія, Греція, Словенія, Хорватія та Словаччина потрапили до списку країн, які, за твердженням влади Росії, здійснюють «недружні дії" щодо російських компаній та громадян. Розпорядження щодо внесення вказаних країн до такого списку підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Згідно з документом, Словенія та Хорватія не зможуть наймати співробітників з Росії у свої дипмісії та консульства. Греції дозволили укласти трудові договори із 34 працівниками, Данії – з 20, Словаччини – із 16.

Тепер до списку «недружніх» у Росії входять 48 країн і територій, зокрема держави Євросоюзу, Великобританія, США, Канада та Японія. Початковий перелік було затверджено урядом РФ у березні. Тоді до списку внесли країни, які запровадили або підтримали санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

1 квітня «недружні» країни, за дорученням Путіна, зобов’язані вести розрахунки за газ тільки в рублях. Частина європейських компаній на це не погодилася. Зокрема, платити за російський газ у рублях відмовилися Болгарія, Данія, Нідерланди, Польща та Фінляндія. «Газпром» припинив постачання палива до цих країн.

Вперше термін «недружні країни» з’явився у російському законодавстві у квітні 2021 року. За кілька тижнів Росія офіційно визнала такими США і Чехію.