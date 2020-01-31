У Росії підтвердили загибель людини під час демонтажу спорткомплексу в Санкт-Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі під завалами демонтованих конструкцій спортивно-концертного комплексу знайшли тіло людини, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії.

Повідомляється, що загиблий – 1990 року народження. Інформації про інших постраждалих немає.

31 січня у Санкт-Петербурзі під час демонтажу спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» впав дах і частина будівлі. На відеотрансляції, яку вів російський сайт «Фонтанка», було видно, що дах почав обвалюватися несподівано, і один з робітників не встиг застрибнути у будівельну люльку і впав разом з конструкцією.

Спортивно-концертний комплекс «Петербурзький» зносять, щоб побудувати на його місці нову льодову арену. При цьому раніше повідомлялося про можливість реконструкції будівлі. Активісти боролися проти знесення комплексу, зведеного 1979 року.