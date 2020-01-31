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31 січня 2020, Київ 20:51
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Відео обвалу даху комплексу «Петербурзький» в Росії

Відео обвалу даху комплексу «Петербурзький» в Росії
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У російському Санкт-Петербурзі під завалами демонтованих конструкцій спортивно-концертного комплексу знайшли тіло людини, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії. Повідомляється, що загиблий – 1990 року народження. Інформації про інших постраждалих немає. 31 січня у Санкт-Петербурзі під час демонтажу спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» впав дах і частина будівлі. На відеотрансляції, яку вів російський сайт «Фонтанка», було видно, що дах почав обвалюватися несподівано, і один з робітників не встиг застрибнути у будівельну люльку і впав разом з конструкцією. Спортивно-концертний комплекс «Петербурзький» зносять, щоб побудувати на його місці нову льодову арену. При цьому раніше повідомлялося про можливість реконструкції будівлі. Активісти боролися проти знесення комплексу, зведеного 1979 року.

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