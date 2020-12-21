У Росії визнали «небажаною» чеську організацію

Генпрокуратура Росії визнала небажаною діяльність чеської неурядової організації «Празький центр громадянського суспільства» (Prague Civil Society Centre), повідомила пресслужба російського відомства.

«Встановлено, що діяльність іноземної неурядової організації Prague Civil Society Centre загрожує основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні Генпрокуратури Росії.

Повідомляється, що дані про ухвалене рішення Генпрокуратура скерувала до Мін’юсту Росії, щоб відомство внесло організацію у відповідний список. При внесенні в список заморожуються фінансові рахунки організацій, а дочірні відділення закриваються. Зараз у переліку «небажаних» в Росії – 29 організацій.

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«Празький центр громадянського суспільства» називає своєю місією підтримку громадянського суспільства і незалежних медіа. Для цього він проводить навчальні програми і стажування, а також присуджує гранти. Центр працює в 12 країнах Східної Європи і Центральної Азії, його діяльність фінансують уряди Швеції, Чехії та США, а також Європейська комісія і приватний благодійний фонд Oak Foundation.