Росія заявила, що пустить польських слідчих до уламків президентського літака Леха Качинського

Росія заявила, що дозволить польським слідчим вивчити уламки польського літака, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році. Ідеться про інцидент, у якому загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський і 95 інших людей на борту.

Слідчий комітет Росії заявив 8 травня, що надасть доступ наприкінці травня у відповідь на прохання Варшави.

Офіційна польська делегація в квітні 2010 року планувала участь у церемоніях на честь польських офіцерів, убитих у Радянському Союзі під час Другої світової війни.

У 2011 році розслідування уряду Польщі щодо причин катастрофи дійшло висновку про помилки польських пілотів, погане керування польотом, що відбувався за умов густого туману, з боку російських диспетчерів, а також дуже погану видимість у військовому аеропорту.

Упродовж останніх років у Польщі неодноразово піддавалися сумніву висновки розслідування 2011 року. Брат-близнюк загиблого президента Ярослав Качинський нині очолює владну партію «Право і справедливість», і влада консерваторів припускає, що перелік причин трагедії, встановлений попереднім розслідуванням, не є вичерпним.