Росія: у Санкт-Петербурзі загорівся військовий корабель, є постраждалі

У російському Санкт-Петербурзі в п’ятницю ввечері почалася пожежа на корабелі, який будують на заводі «Северная верфь» для потреб Міністерства оборони.

Як повідомляють російські ЗМІ, вогнем охопило корвет «Проворный» проєкту 20385.

За даними екстрених служб, полум’я поширилося майже на весь корабель, а це 800 квадратних метрів.

Постраждалих внаслідок пожежі троє – двох із них госпіталізували.

Корвет з керованим ракетним озброєнням планували передати російському флоту наприкінці 2022 року. Корабель мав увійти до складу Об’єднаного командування сил на північному сході Росії та базуватися на Камчатці.

Що стало причиною пожежі не повідомляється.