У столиці Росії провели перший великий онлайн-мітинг

Перший великий онлайн-мітинг пройшов у столиці Росії Москві ввечері 28 квітня. Як передає Російська служба Радіо Свобода, акцію провели під гаслом «За життя», а за форматом онлайн-мітинг був максимально наближений до звичних протестів.

Його учасники могли не лише слухати виступи, а й за допомогою своїх фотографій із плакатами брати участь, відправивши своє зображення на електронну адресу організаторів.

Багато учасників мітингу висловлювали незгоду з запропонованими президентом Росії Володимиром Путіним поправками до Конституції, а також розповідали про свій досвід життя в умовах обмежень та самоізоляції.

Організатори кампанії «Ні», що вимагають скасувати так зване голосування за поправки до Конституції, заздалегідь опублікували повний список тих, хто виступатиме на онлайн-мітингу «За життя».

З вимогами до влади виступили політики, підприємці, журналісти, адвокати, митці та інші.

Мітинг провели журналіст Ілля Азар і акторка Юлія Ауг.