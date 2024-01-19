У російському місті Уфа сотні людей вийшли на протест, є затримані

У столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – кілька сотень людей зібралися, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова, колишнього лідера забороненого руху «Башкорт», засудженого до чотирьох років ув’язнення.



Як повідомляється, люди зібралися у відповідь на заклики до протесту в соціальних мережах.

Люди, що зібралися в Уфі, гуляють на площі, співають башкирські пісні. Правоохоронцям вони кажуть, що просто гуляють.

За повідомленнями, силовики затримали кількох людей, зокрема дівчину з плакатом, на якому були слова з виступу Алсинова.





Кореспондентові телеграм-каналу «Одного разу в Башкирії» поліцейські сказали, що формально затримань не було, а поліція просто « супроводжувала» кількох людей із площі. Проте згодом повідомлення про затримання підтвердились. Ті, хто зібрався, спробували перешкодити поліцейському автозаку вивезти чотирьох затриманих з площі, сталася сутичка. Загалом повідомляється про сімох затриманих.

Алсинов був засуджений 17 січня – тоді тисячі людей вийшли на демонстрацію на його підтримку біля будівлі суду в місті Баймак, тоді сталися сутички з силами безпеки. 18 січня вісім людей були засуджені до 14 діб ув’язнення за участь у безпрецедентних протестах у Баймаку.

17 січня Баймацький районний суд засудив Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму. Активіста звинуватили в розпалюванні ненависті чи ворожнечі. Прокурор просив призначити Алсинову чотири роки у колонії-поселенні та залишити під підпискою про невиїзд. Однак суддя ухвалила суворіший вирок і відправила активіста під арешт.

Алсинов провину не визнає. Його адвокат, коментуючи вирок, заявив, що «все, що відбувається у Баймацькому районному суді, ні з правом, ні з юриспруденцією нічого спільного не має». За словами адвоката, ані він, ані його підзахисний не чекали на реальний термін покарання, повідомляє Idel.Реалії.

Приводом для кримінального переслідування стала промова, яку виголосив активіст на сході громадян у селі Ішмурзіно в Баймацькому районі, що відбувся 28 квітня 2023 року. Слідство стверджує, що Алсинов принизив людську гідність груп осіб словами «жителі Кавказу», «Середньої Азії» та «вірмени». Активіст це заперечує.

Алсинов раніше очолював організацію «Башкорт», яку 2020 року російська влада визнала екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. Глава Башкортостану Радій Хабіров вимагав притягнути активіста до кримінальної відповідальності за «екстремістську діяльність» та «заклики до антидержавних виступів».

Баймак – невеликий районний центр на південному сході Башкортостану, більш ніж за 400 кілометрів від Уфи.