У РФ відбулися сутички з поліцією після вироку активісту

У російському регіоні Башкортостан біля суду в місті Баймак, де вранці 17 січня ухвалили обвинувальний вирок активісту Фаїлю Алсинову, кілька годин тривала стихійна акція протесту. Кілька тисяч людей вимагали звільнити захисника гори Куштау, засудженого до позбавлення волі.

Співробітники правоохоронних органів із палицями та щитами намагалися відтіснити натовп від будівлі суду, відбулися сутички.

Бійці спецзагону поліції, за словами очевидців, застосували проти людей сльозогінний газ та світлошумові гранати. Є затримані – за непідтвердженими даними, кількадесят людей. Під час затримань спецпризначенці били людей палицями. Близько 20 людей звернулися по медичну допомогу, повідомляє видання «Сота», кореспондентові якого вдалося поговорити із бригадою швидкої допомоги.

«Сота» і телеграм-канал «Одного разу в Башкирії» згодом повідомили, що батько Алсинова від імені присутніх розпочав переговори зі співробітниками поліції. Він запропонував, щоб присутні відійшли від будівлі Баймацького районного суду в обмін на звільнення затриманих. Згодом «Говорить НеМосква» та кілька інших телеграм-каналів повідомили, що люди стали відходити від будівлі суду. Стверджується, що влада обіцяла звільнити «останніх чотирьох затриманих», проте досі немає підтверджень, що хтось був звільнений.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за двома статтями: організація та участь у масових заворушеннях і застосування насильства щодо представника влади. «Під час масових заворушень, що супроводжувалися насильством, постраждали кілька людей, зокрема співробітники правоохоронних органів», – стверджує Слідчий комітет.

Влада Башкортостану і російська центральна влада поки не коментували сьогоднішні події.

Протягом дня було заблоковано кілька телеграм-каналів та пабліків, повʼязаних із протестами, у тому числі «Куштау Байрам», «Той самий Башкорт», RusNews. Про це повідомляє Idel.Реалії. Згодом канал RusNews знову став доступним. Коментарів Telegram щодо блокувань поки що немає.

Стихійні мітинги біля суду тривають уже кілька днів. Прихильники Алсинова також записали звернення до президента РФ Володимира Путіна з вимогою відставки голови Башкортостану Радія Хабірова. Справу проти активіста порушили на прохання глави регіону.

17 січня Баймацький районний суд засудив Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму. Активіста звинуватили в розпалюванні ненависті чи ворожнечі. Прокурор просив призначити Алсинову чотири роки у колонії-поселенні та залишити під підпискою про невиїзд. Однак суддя ухвалила суворіший вирок і відправила активіста під арешт.

Алсинов провину не визнає. Його адвокат, коментуючи вирок, заявив, що «все, що відбувається у Баймацькому районному суді, ні з правом, ні з юриспруденцією нічого спільного не має». За словами адвоката, ані він, ані його підзахисний не чекали на реальний термін покарання, повідомляє Idel.Реалії.

Приводом для кримінального переслідування стала промова, яку виголосив активіст на сході громадян у селі Ішмурзіно в Баймацькому районі, що відбувся 28 квітня 2023 року. Слідство стверджує, що Алсинов принизив людську гідність груп осіб словами «жителі Кавказу», «Середньої Азії» та «вірмени». Активіст це заперечує.

Алсинов раніше очолював організацію «Башкорт», яку 2020 року російська влада визнала екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. Глава Башкортостану Радій Хабіров вимагав притягнути активіста до кримінальної відповідальності за «екстремістську діяльність» та «заклики до антидержавних виступів».

Баймак – невеликий районний центр на південному сході Башкортостану, більш ніж за 400 кілометрів від Уфи.

У 2018 році гору Куштау передали для видобутку вапна Башкирській содовій компанії, проти цього рішення стали виступати місцеві жителі. Після акцій багатьох активістів, які виступали на захист Куштау, притягали до адміністративної та кримінальної відповідальності.