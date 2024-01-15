Тисячі людей вийшли на антиправі протести у Німеччині

Демонстрації проти правого екстремізму в Берліні й сусідньому Потсдамі 14 січня зібрали тисячі учасників, у тому числі до акції долучилися канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Як пише агентство dpa, за оцінками, в акції у Потсдамі взяли участь близько 10 тисяч людей, а в Берліні – від кількох до 25 тисяч.

Мітинг відбувся через кілька днів після виходу журналістського розслідування, в якому йшлося зустріч правих екстремістів і політиків із ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), на якій обговорювали плани депортації мільйонів мігрантів із Німеччини.