Росія: біля бази ракетних військ під Оренбургом стався вибух

У місті Ясний Оренбурзької області Росії поряд із базою стратегічних ракетних військ було чути вибух. Про це повідомило видання «Урал56» із посиланням на місцевих жителів.

Очевидці опублікували знімки, де видно стовп густого фіолетового диму, що піднімається над районом.

ArbatMedia із посиланням на місцевих жителів стверджує, що причиною стала аварія при запуску ракети – нібито вона зруйнувалася в повітрі.

Навколовоєнні телеграм-канали повідомляють, що вибух міг статися внаслідок невдалих випробувань ракети «Сармат» або УР-100Н із гіперзвуковим блоком «Авангард».

Офіційних коментарів від влади поки що не надходило. У регіональному уряді лише заявили, що «загрози населенню немає» і евакуація не потрібна.

Поруч із містом Ясний розташовані космодром та база ракетних військ стратегічного призначення, звідки можливі запуски міжконтинентальних ракет, зокрема з ядерними боєголовками.



