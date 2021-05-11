Розвідкою і диверсіями проти України з території РФ займаються близько 7 тис спецслужбовців – Баканов

Розвідувальною та підривною діяльністю проти України з території Росії постійно займаються близько семи тисяч співробітників російських спецслужб, повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов на всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

«Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, «офісні працівники»», – сказав Баканов.

За його словами, співробітники російських спецслужб створюють в Україні агентурні мережі, зривають отримання міжнародної допомоги, провокують акції протесту і ведуть пропагандистську діяльність.

Баканов заявив, що розвідувально-підривна діяльність Росії навряд чи суттєво знизиться з часом.

За його словами, за минулий рік СБУ припинила діяльність п’яти агентурних мереж і затримала 12 агентів російських спецслужб.

Російська сторона зазвичай не коментує такі заяви.

Раніше в СБУ повідомляли, що загалом у 2020 році за матеріалами контррозвідки розпочали 288 кримінальних проваджень за злочини проти національної та громадської безпеки.

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