Соратницю Навального звільнили з СІЗО – ЗМІ

Соратницю російського опозиціонера Олексія Навального, юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь ввечері у неділю відпустили з ізолятора тимчасового утримання в Москві, де вона провела дві доби після затримання в п’ятницю. Про це сама Соболь розповіла телеканалу «Дождь».

Раніше Соболь доставили в будівлю Слідчого комітету, де їй висунули звинувачення у порушенні недоторканності житла. Інформації щодо обрання запобіжного заходу немає. За словами Соболь, вона взяла участь у шести допитах, і вказала, що в справі «багато нестикувань».

Тим часом у неділю В Росії, зокрема, в Санкт-Петербурзі, пройшли поодинокі пікети на підтримку Олексія Навального, після публікації ним розслідування про те, що він був отруєний, ймовірно, співробітниками ФСБ. Інформації про затримання немає.

Любовь Соболь затримали на 48 годин після допиту в Слідчому комітеті Росії 25 грудня. У неї вдома пройшов обшук. Справу порушили за заявою родички ймовірного учасника замаху на Навального і співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева. Вона стверджує, що Соболь проникла в її квартиру. Сама Соболь казала, що хотіла зустрітися з Кудрявцевим та спитати його про отруєння, тому і дзвонила в двері, потім до неї вийшла теща Кудрявцева, яка і написала заяву. За інкримінованою статтею про «порушення недоторканності житла із застосуванням насильства чи загрози його застосування» Соболь загрожує покарання від штрафу до двох років позбавлення волі.