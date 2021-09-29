Російських спортсменів хочуть зобов’язати платити за перехід до іноземних клубів

Уряд Росії підготував законопроєкт, яким спортсменів віком до 23 років при переході у іноземний клуб зобов’яжуть платити спортивним школам, де вони займалися.

Документ уже подали на розгляд Державної думи Росії.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що «іноземні спортивні клуби, використовуючи прогалини в російському правовому регулюванні, запрошують до себе наших спортсменів і не платять за це. Російський клуб, який виховав спортсмена, не отримує компенсації за витрати на його підготовку».

Суму компенсації, які будуть виплачувати молоді російські спортсмени, які виїхали за кордон, пропонується визначити окремо.