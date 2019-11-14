Студент відкрив стрілянину в російському коледжі – 2 загиблих, 3 поранених

У Благовєщенську, столиці Амурської області на Далекому Сході Росії, студент відкрив стрілянину в будівлі Амурського коледжу будівництва та комунального господарства. Як повідомляють 14 листопада російські ЗМІ, жертвою стрілка стала одна людина, ще троє студентів 17, 19 і 20 років зазнали поранень. Повідомляється, що і сам 19-річний студент-стрілок після цього покінчив життя самогубствоом.

За даними правоохоронних органів, причиною інциденту міг стати конфлікт між учнями. Є також інформація, що студент почав стріляти після того, як його попросили вийти з аудиторії через запізнення. Мисливська зброя, з якої стріляв студент, була зареєстрована на нього.

За фактом стрілянини російський Слідчий комітет відкрив кримінальну справу.