Росія: прокуратура вимагає понад 8 років тюрми для колишнього імама

У російській республіці Татарстан обвинувачення вимагає засудити колишнього імама мечеті у Казані та викладача Російського ісламського університету Габдрахмана Наумова до 8 років та 5 місяців ув’язнення за звинуваченням у створенні та керівництві осередком забороненої у країні організації Нурджулар. Про це проєкту Радіо Свобода «Idel.Реалии» розповів адвокат Наумова Руслан Нагієв.

Нагієв додав, що його клієнт не визнав себе винним і відкинув всі звинувачення.

Наумова заарештували у березні минулого року.

Наумов добре відомий в Татарстані як викладач Російського ісламського університету і колишній імам мечеті в Казані. За словами Нагієва, його підзахисного правоохоронні органи внесли до переліку «екстремістів» задовго до суду.

З 2013 року кілька ймовірних членів «Нурджулар» були заарештовані по всій Росії

Організація «Нурджулар» була заснований в Туреччині ісламським вченим Саїдом Нурси, який помер у 1960 році. Рух має мільйони послідовників у всьому світі, але в Росії він забронений з 2008 року.

Російська влада заявила, що група сприяє створенню ісламської держави, яка охоплює всі тюркомовні регіони і країни Близького Сходу, Кавказу, Центральної Азії та тюркомовні регіони Росії на Північному Кавказі, Поволжі і в Сибіру.