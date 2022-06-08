У Росії заарештували священника через «фейки» про армію

Суд у Санкт-Петербурзі заарештував на два місяці священика Російської православної церкви ієромонаха Іоанна Курмоярова. Йому висунули звинувачення за статтею про публічне поширення неправдивої інформації про збройні сили РФ. За цією статтею йому загрожує до 10 років колонії.

Як повідомив проєктові Радіо Свобода «Сибирь.Реалии» друг Курмоярова, справу порушили через відео на YouTube-каналі Курмоярова під назвою «Хто буде в пеклі, а хто в раю?» від 12 березня 2022 року. У ньому він називає російську армію агресором, який «напав, знищує мирних жителів, сусідній народ».

Повідомляється, що у Курмоярова при затриманні відібрали гаджети, дві ікони, дерев’яний хрест та підрясник.

Влітку 2020 року після критики головного храму збройних сил РФ патріарх Кирил заборонив Курмоярову служіння «у зв’язку з невідповідністю звання клірика РПЦ» та «до з’ясування всіх обставин негідної поведінки».

Курмояров критикував, зокрема, фрески із зображенням червоноармійців і комуністичних символів у храмі Міноборони в Підмосков’ї. У грудні 2021 року Курмояров написав заяву до Слідчого комітету Росії на Сергія Шойгу із проханням притягнути міністра оборони до відповідальності за образу почуттів вірян через ці фрески. У лютому священник опублікував відкритого листа із вимогою до Шойгу прибрати комуністичні символи з церкви. У березні в Міноборони РФ відповіли, що не вважають ці зображення образливими.

У квітні Іоанна Курмоярова у Росії позбавили церковного сану. У Московській єпархії вказали, що він «формує недостовірну інформацію» про російську армію.