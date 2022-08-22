У Росії на чверть скоротилася аудиторія державних телеканалів – соціологи

Російська соціологічна служба «Ромир» опублікувала результати дослідження про медіаспоживання росіян за останні пів року – з лютого до липня. За даними дослідження, жителі Росії стали набагато менше дивитись державні телеканали. Аудиторія найбільших федеральних телеканалів – Першого каналу, «Росія-1» та «НТВ» скоротилася на чверть.

«НТВ» із третього місця з охопленням у 21,1% перемістився на четверте місце (16,3%). Його місце у трійці лідерів посів «РЕН ТВ» із охопленням 16,6%. Цей телеканал також показав найменше скорочення середньоденного охоплення за пів року. На першому та другому місцях, як і раніше, «Перший канал» і «Росія-1». Їхнє середньоденне охоплення з лютого по липень скоротилося з 33,7% до 25,5% і з 30,9% до 23% відповідно», – йдеться в дослідженні.

Видання The Moscow Times припускає: це може бути пов’язано з тим, що після початку військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого федеральні телеканали різко скоротили частку розважального контенту у своєму мовленні та збільшили новинні та пропагандистські передачі.

Також дослідники відзначили різке зростання популярності мережі Telegram. Так, середньоденне охоплення аудиторії телеграм-каналів за пів року зросло з 19,1% до 26,8%, що свідчить про те, що телеграм-канали читає більше росіян, ніж дивляться телевізор.