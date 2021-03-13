Сенатори США засудили владу Росії через переслідування Радіо Свобода

Група сенаторів США від обох партій засудила Кремль за «наступ держави на свободу преси», навівши як приклад тиск на корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, яку російська влада звинувачує в порушенні закону про «іноземних агентів».

У заяві демократів і республіканців – членів комітету Сенату з міжнародних справ – йдеться, що цей закон зараз використовується як привід для того, щоб змусити Радіо Свобода та інші проєкти корпорації в Росії замовкнути.

Сенатори звинуватили російську владу і особисто президента Володимира Путіна в діях з метою покарати критиків Кремля, а також в політиці, що загрожує безпеці журналістів.

«У цьому надзвичайно важкому для медіа середовищі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода надає російському народу цінну послугу, повідомляючи про новини та події в країні без цензури, і прагнучи до дотримання найвищих стандартів об’єктивної журналістики», – йдеться в заяві, підписаній демократами Крісом Кунсом і Бобом Менендесом та республіканцями Міттом Ромні і Марко Рубіо.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай раніше заявив: «Новий наказ Роскомнагляду є атакою держави на свободу засобів масової інформації, порушенням російської Конституції і закону «Про ЗМІ». Він зазначив, що правила маркування контенту, на виконанні яких наполягає Роскомнагляд, є втручанням в роботу журналістів і ставлять своїм завданням формування негативного ставлення аудиторії до роботи Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее время» та інших редакцій медіакорпорації. За словами Флая, корпорація оскаржить рішення в судах вищої інстанції.

Роскомнагляд, зокрема вимагає від RFE/RL дотримуватися жорстких правил маркування контенту, опублікованого на території Росії, зокрема, перед початком кожного відеоролика, радіопередачі або телепрограми необхідно розміщувати 15-секундний відео- або аудіотитр про те, що матеріал виготовлений «іноземним агентом». Згадки про це, за вимогами Роскомнагляду, повинні відкривати будь-який матеріал журналістів корпорації на будь-яких інтернет-платформах, включаючи пости в месенджерах і соціальних мережах.

У грудні 2020 року і в січні 2021 року року Роскомнагляд скерував Радіо Свобода в Росії повідомлення про складання сотень адміністративних протоколів за фактами порушення наказу.

Наразі загальна сума накладених на Радіо Свобода штрафів перевищує 700 тисяч доларів. Юристи корпорації подали до Тверського районного суду 130 апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. 30 з них розглянуті, жодна апеляція не задоволена.

Радіо Свобода і його регіональні проєкти, телеканал «Настоящее время», а також ще кілька підрозділів RFE/RL були включені в список «ЗМІ – іноземних агентів» наприкінці 2017 року. Редакції, внесені до такого переліку, зобов’язані надавати фінансові звіти про свою діяльність і певним чином маркувати свої публікації. RFE/RL виконує ці вимоги, однак оцінює дії російської влади як «небезпечні зусилля, спрямовані на переслідування журналістів, як кроки до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію». Керівництво Радіо Свобода неодноразово заявляло, що статус RFE/RL не допускає ніякого політичного і цензурного втручання в редакційну політику.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM) і є зареєстрована у США. Американське законодавство гарантує незалежність редакційної політики корпорації. Штаб-квартира організації з 1995 року розташовується у Празі (Чехія).

На території Росії в російськомовних проєктах RFE/RL, включаючи Радіо Свобода і телеканал «Настоящее Время», працюють десятки штатних співробітників включно з сотнями позаштатних кореспондентів. Це одна з найбільших іноземних незалежних медіаорганізацій, які працюють в Росії, щотижнева аудиторія якої становить 6,7 мільйона людей.