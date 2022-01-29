У січні посольство Росії в США залишать 27 дипломатів

До кінця червня посольство Росії США залишить 55 співробітників, йдеться на Facebook-сторінці Посольства Росії у США із посиланням на посла у Вашингтоні Анатоля Антонова. За його словами, у січні зі Сполучених Штатів виїдуть 27 дипломатів і в дипмісії залишиться 184 працівники.

Антонов уточнив, що Москва виконує розпорядження американської влади про скорочення персоналу. Російська сторона діятиме за принципом взаємності, наголосив дипломат.

Наприкінці минулого року російське МЗС заявило, що співробітники американської дипмісії, які пропрацювали в Росії понад три роки, повинні залишити країну. Не виключено, що до літа Росію залишить ще одна група працівників американського посольства.