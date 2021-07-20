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Росія та Узбекистан проведуть військові навчання біля кордону з Афганістаном

Навчання пройдуть на узбецькому військовому полігоні в Термезі з 30 липня до 10 серпня

Росія та Узбекистан проведуть спільні військові маневри неподалік від узбецько-афганського кордону на тлі зростання стурбованості щодо безпеки в Центральній Азії у зв’язку з наступом талібів на урядові війська на півночі Афганістану.

У пресслужбі Центрального військового округу Росії 20 липня повідомили, що навчання пройдуть на узбецькому військовому полігоні в Термезі з 30 липня до 10 серпня.

У навчаннях візьмуть участь близько 1500 військовослужбовців і приблизно 200 одиниць техніки, в тому числі авіація.

Сотні афганців, в тому числі поліцейські і урядові війська, покинули країну за останні тижні і перейшли в Таджикистан і Узбекистан під час наступу талібів. Бойовики захопили близько третини із 423 районів Афганістану з моменту початку виведення міжнародних військ 1 травня.

«Талібан» посилив наступ після того, як в квітні президент США Джо Байден заявив, що виведення американських військ буде завершене до 11 вересня. Пізніше Байден переніс дату на 31 серпня.

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