У Росії повідомляють про нові спроби підпалу військкоматів

У Росії в ніч на неділю невідомі намагалися підпалити два військкомати, повідомляє видання Baza.

Згідно з повідомленням, нападу зазнав військовий комісаріат у селищі Пронськ Рязанської області – невідомі спробували підпалити двері, а потім віконну раму. Вогонь втім не поширився на приміщення.

Ще один підпал стався у Волгограді – у підсобному приміщенні одного з військкоматів. Повідомляється, що у будівлю, найімовірніше, жбурнули «коктейлем Молотова».

З початку війни РФ проти України повідомлялося про близько десяти спроб підпалити російські військкомати. Причетні особи переважно не встановлені.

Раніше йшлся про спроби підпалів у Ростовській, Вологодській областях, у Ханти-Мансійскому автономному окрузі тощо.