Росія втратила місце у раді Міжнародної організації цивільної авіації

Росію не переобрали до ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Як повідомляє 1 жовтня агентство Reuters, Росія не набрала потрібних 86 голосів.

До ради організації входить 36 країн, вони обираються раз на три роки на асамблеї ICAO. Цьогорічна асамблея проходить у канадському Монреалі до 7 жовтня.

«Ми розглядаємо це як суто політичний крок, який не має нічого спільного із позицією Росії у сфері цивільної авіації», – заявив представник Росії.

Росавіація підтвердила повідомлення про те, що Росію не переобрали до керуючої ради ICAO. Зазначається, що Росія зберігає за собою право повноцінного членства у Міжнародній організації цивільної авіації та продовжить свою роботу через представництво країни.

Раніше ICAO поставила Росії відмітку у вигляді червоного прапорця на сторінці аудиту безпеки польотів у 187 країнах світу. Організація також знизила до 77,4 відсотка свою оцінку ефективності реалізації стандартів у категорії «льотна придатність» у Росії.

На практиці це означає, що всі інші держави світу можуть відмовити російським літакам у використанні їхнього повітряного простору через небезпечний стан літаків із Росії, інформує Російська служба Радіо Свобода. Згідно з нормами ICAO, за будь-яку аварію чи катастрофу, що сталася у повітряному просторі тієї чи іншої держави, несе відповідальність влада цієї країни.