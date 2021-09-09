Вибух газу у місті під Москвою: кількість загиблих зросла до 5

У Росії, у підмосковному Ногінську в ніч на четвер рятувальники виявили під завалами тіло п’ятого загиблого внаслідок вчорашнього вибуху газу в житловому дев’ятиповерховому будинку. Про це повідомляє місцева служба МНС.

Вранці в середу, коли вже були знайдені тіла двох загиблих, влада повідомила, що ще п’ятеро мешканців будинку не виходили на зв’язок. До вечора рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих, включаючи дівчину-підлітка. 17 осіб отримали різні травми.

МНС продовжує працювати на місці вибуху.

Основна версія вибуху – витік побутового газу. Обрушилася стіна від другого до четвертого поверху.

У Ногінську скасували святкування Дня міста та оголосили триденний траур.