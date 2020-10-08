Кількість постраждалих внаслідок вибухів на артскладах у Росії зросла до 16

Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі з боєприпасами під Рязанню у Росії зросла до 16. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Всіх постраждалих госпіталізували, одного з них відправили до реанімації.

Як повідомляє агентство «Интерфакс», внаслідок інциденту пошкоджено понад 20 будівель. Ліквідацією наслідків вибухів займаються півтори тисячі людей і майже 400 одиниць техніки.

В регіоні евакуйовано понад дві тисячі жителів з 14 населених пунктів у радіусі до 10 кілометрів. Приблизно стільки ж жителів покинули район за власною ініціативою. У деяких школах дітей достроково відправили на канікули.

У Міноборони заявили, що причина інциденту – загоряння сухої трави в районі складів. Пожежа почалася вдень 7 жовтня. Відразу після загоряння почалися вибухи. Вони тривали до ранку четверга.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу в зв’язку з інцидентом.