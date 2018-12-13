Росія оголосила персоною нон ґрата словацького дипломата

Росія оголосила персоною нон ґрата словацького військового дипломата, він має залишити територію країни впродовж двох діб. Про це на брифінгу в Москві 13 грудня оголосила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Минулого тижня Словаччина вислала російського дипломата через підозри в шпигунстві. Словацький уряд ухвалив таке рішення, спираючись на дані військової розвідки. За словами прем'єр-міністра Петра Пеллегріні, рішення було ухвалене 22 листопада, дипломат, ім’я якого не називається, залишив Словаччину впродовж 48 годин.

Це не перший цього року випадок, коли Росія згадується в контексті шпигунської діяльності.

3 грудня Служба безпеки Чехії опублікувала звіт, у якому Росія звинувачується в кібератаці на чеське МЗС. У звіті дії Росії названі головною загрозою для безпеки Чехії, більшою, ніж дії терористичних організацій, організованої злочинності або екстремістських сил в самій країні.

У середині листопада австрійська преса повідомила про затримання військового за підозрою в шпигунстві на користь Росії. З кінця 1990-х років, як вважає слідство, він передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи. За 20 років співпраці з Москвою він отримав близько 300 тисяч євро. Обвинувачений зізнався, проте суд не став його заарештовувати.

Навесні 2018 року в Нідерландах була затримана група ймовірних російських шпигунів, їх вислали з країни. Після цього США, Велика Британія, Нідерланди та ще кілька країн звинуватили військову розвідку Росії в кібератаках по всьому світу. Москва усі звинувачення відкинула.