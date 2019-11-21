Суд заарештував офіцера російської армії за підозрою в шпигунстві на користь України

Суд в Ростові-на-Дону заарештував на два місяці російського військовослужбовця, підозрюваного в шпигунстві на користь України.

Про затримання неназваного військового ФСБ повідомила напередодні. У відомстві стверджували, що військовий збирав секретні відомості про російську армію за завданням Міністерства оборони України.

Ім’я заарештованого не розкривається. За опублікованим відеозаписом затримання підозрюваного можна впізнати жителя міста Аксай (Ростовська область Росії) Руслана Артикова. 28-річний старший лейтенант служить в 175-й Лунінецького-Пінської бригаді управління Південного військового округу в Акса. Його ім’я так само назвало напередодні видання «Відкриті медіа». Він не відповів на запит Радіо Свобода.