У Росії заблокували сервіс збору коштів Patreon

У Росії «Роскомнагляд» на вимогу Генпрокуратури РФ заблокував сайт для збору пожертв Patreon. Як передає ресурс «Роскомсвобода», приводом для блокування стала заява редакції журналу DOXA щодо війни в Україні.

Під блокуванням опинився і сервіс правопису Grammarly. Влада вважає, що ресурс поширює «недостовірну суспільно значущу інформацію під виглядом достовірних повідомлень».

У Grammarly заблоковано сторінку із заявою ресурсу про зупинення роботи в Росії та Білорусі. Але оскільки сайти працюють за протоколом https, у Росії недоступний весь ресурс.

Патреон – платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Grammarly – сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні текстів англійською мовою.