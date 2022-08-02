У Росії заблокували медіаплатформу Держдепартаменту про зовнішню політику США за кордоном

У Росії заблокували медіаплатформу Держдепартаменту США ShareAmerica. Таке рішення ухвалене російським регулятором «Роскомнагляд» на вимогу Генпрокуратури від 26 липня, повідомив проєкт «Роскомсвобода», що відстежує такі блокування.

Крім того, за даними проєкту, «Роскомнагляд» заблокував сторінку білоруського руху «За свободу», портал Kyky та сайт «Безкоштовної бібліотеки Філадельфії».

ShareAmerica – медіаплатформа Держдепартаменту США для поширення інформації про зовнішню політику США за кордоном. На порталі публікувалися історії та фотографії для дискусій про верховенство права, свободу релігії, економічне процвітання, людську гідність, суверенітет.