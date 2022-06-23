На війні проти України Росія використовує застарілі боєприпаси з сучасними елементами – МВС

Російська армія на війні проти України використовує застарілі боєприпаси, але з сучасними елементами, на яких встановлені таймери, повідомив в ефірі телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, з ситуацією, в якій на радянські касетні боєприпаси був встановлений таймер, стикнувся сапер ДСНС в Миколаєві.

«Ми вже неодноразово розповідали, що росіяни використовують касетні боєприпаси ще часів Радянського Союзу, водночас ми бачимо, що кінцівки, які стоять на цих боєприпасах – сучасні, вони містять фотоелементи, уповільнювачі. В середині такого боєприпасу знаходиться величезна кількість шрапнелі, може бути і 400 і 500», – зазначив Єнін.

За його словами, ці шрапнелі «прошивають» навіть метал та бетон. У радіусі 50 метрів шансів вижити практично немає, каже Єнін.

«В Миколаєві, коли наш сапер почав роботу над таким боєприпасом, він знаходився на відстані 1-1,5 метри і здетонував не один цей боєприпас, а чотири – спрацював таймер, який був налаштований на певний час. Життя саперу врятував костюм, який витримав попадання шрапнелі», – розповів Єнін.

Україна і Захід неодноразово заявляли про докази використання Росією забороненої зброї в Україні, вказуючи, що це є воєнним злочином. Росія за собою воєнних злочинів не визнає, а бойові дії називає навіть не війною, а «спеціальною операцією».