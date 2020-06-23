Суд у Росії змінив вирок кримчанину за «участь в українському батальйоні»

Суд у російському Краснодарі змінив звинувачувальний вирок жителю Кіровського району Криму Діляверу Гафарову, скоротивши термін ув’язнення на два місяці. Про це «Кримській солідарності» повідомила дружина Гафарова.

Його звинуватили в участі в «діяльності незаконних збройних формувань на території України».

За словами Діляри Гафарової, чоловік телефонував їй з колонії, щоб повідомити підсумки судового засідання.

Скарги захисників Гафарова розглянули 17 червня 2020 року на судовому засіданні без участі слухачів і родичів.

28 серпня 2019 року підконтрольний Росії Кіровський районний суд Криму виніс вирок Діляверу Гафарову. Його засудили до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму і одного року обмеження волі. При цьому прокурор просив 12 років позбавлення волі.

Вранці 30 жовтня 2018 року в селі Перлина Кіровського району російські силовики провели обшук у місцевого жителя, продавця в магазині Ділявера Гафарова. 1 листопада 2018 року ФСБ Росії повідомила, що про затримання Гафарова за звинуваченням в участі в «діяльності незаконних збройних формувань на території України».