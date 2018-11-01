У ФСБ Росії заявили, що у Криму затримали «бойовика збройного формування України»

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали жителя Кіровського району Криму за звинуваченням в участі в діяльності незаконних збройних формувань на території України». Про це 1 листопада повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ в Криму.

За версією російських силовиків, затриманий 22-річний житель Кіровського району, ім’я якого не називається, нібито пройшов «спеціальну військову підготовку під керівництвом інструкторів», яке брали участь в бойових діях на Донбасі, і в період з 2016 по 2018 роки входив до складу «кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана» і громадського формування «Аскер». Крім того, ФСБ звинувачує затриманого в участі в «економічну блокаду Криму».

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За даними ФСБ, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії – «Організація незаконного збройного формування або участь у ньому».

Російські силовики підтвердили, що провели обшуки за адресою проживання обвинуваченого громадянина і вилучили засоби комунікації та комп’ютерну техніку.

30 жовтня російські силовики провели обшук у кримського татарина Ділявера Гафарова та затримали його. За словами рідних Гафарова, офіційно йому «нічого не пред’являли», однак його можуть підозрювати в участі в «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана».

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував його до 25 грудня.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».