МЗС України відреагувало на арешт у Криму підозрюваного в участі в збройному формуванні Гафарова

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на арешт у окупованому Сімферополі кримського татарина Ділявера Гафарова, якого російські правоохоронці підозрюють в участі в збройному формуванні.

«Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ. Росія має негайно припинити переслідування кримських татар, виконати вимоги резолюцій ГА ООН та наказ Міжнародного суду ООН», – зазначила спікер МЗС Мар’яна Беца.

30 жовтня російські силовики провели обшук у Гафарова та затримали його. За словами рідних Гафарова, офіційно йому «нічого не пред’являли», однак його можуть підозрювати в участі в «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана».

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував його до 25 грудня.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».