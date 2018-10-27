В анексованому Криму хочуть націоналізувати власність Меджлісу кримських татар і Мустафи Джемілєва

Російська влада анексованого Криму вирішила націоналізувати майно, яке належало Меджлісу кримськотатарського народу і його лідерові Мустафі Джемілєву.

Офіційно прохання про націоналізацію майна фонду «Крим», засновником якого є Джемілєв, і передачі його Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК) надійде від Курултаю (загальні збори) мусульман Криму, – підтвердив імам Сімферопольського району Раїм Ґафаров . За його словами, Курултай звернеться до влади Криму з цим проханням. «У рішенні мовиться, що це майно розглядається як майно кримсько-татарського народу», – наголосив Ґафаров.

Заступник муфтія окупованого Росією Криму Айдер Ісмаїлов сказав, що за рішенням курултаю ДУМК будуть передані будівля в Сімферополі на вулиці Шмідта, де раніше розташовувалося керівництво Меджлісу, а також нерухомість у селищі Піонерське, де мала бути відкрита лікарня, і ще кілька об’єктів.

«Будівля (в Сімферополі) була придбана за благодійні кошти, вона належить народові. Вона не є майном якоїсь особи. Курултай вирішив, щоб ДУМК узяв це майно на себе», – сказав Ісмаїлов.

Надалі юридичне оформлення зміни власника буде проходити в консультації з кримською владою (російською владою, яка контролює Крим – ред.), – пояснив Ісмаїлов.

Раніше депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек також заявив, що Курултай може ухвалити рішення про націоналізацію майна фонду «Крим».

«Історично склалося так, що одноосібним власником об’єктів виявився Мустафа Джемілєв. Мусульмани Криму вважають, що це несправедливо. Це рішення буде більше політичним», – заявив Бальбек.

Мустафа Джемілєв – громадянин України, колишній (до 2013 року) голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Він і Меджліс виступали категорично проти окупації і анексії Криму Росією.

У 2014 році Джемілєву на 5 років заборонили в’їзд в Росію у зв’язку з екстремістськими, на думку російської влади, висловлюваннями. Зараз Джемілєв оскаржує цю заборону в Європейському суді з прав людини.

На Джемілєва в Росії порушили кримінальну справу за трьома статтями, які не розголошуються. Він заочно арештований і оголошений у Росії у федеральний розшук.

Після анексії Криму Росією також Рефату Чубарову, який обіймав посаду глави Меджлісу, на п’ять років заборонили в’їзд на територію Росії.

Окрім переслідування Джемілєва і Чубарова, влада Росії порушила також кримінальні справи проти заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та заступник голови Меджлісу Ільмі Умерова, звинувативши їх у сепаратизмі.

Чийгоз був засуджений у Росії до 8 років колонії загального режиму і визнаний винним в організації масових заворушень на мітингу в Сімферополі перед будівлею Верховної Ради Криму. Мітинг відбувся 26 лютого 2014 року, напередодні анексії Криму Росією і так званого «референдуму» про входження Криму до складу Росії.

Ільмі Умеров у вересні 2017 року був засуджений до двох років колонії-поселення. 25 жовтня 2017 російська влада звільнила і передала Туреччині заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, які були засуджені підконтрольними Кремлю кримськими судами. Пізніше вони прилетіли до Києва.

Після анексії Криму Меджліс був оголошений екстремістською організацією і заборонений, лідерам кримських татар довелося виїхати з Росії

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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