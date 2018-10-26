Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь

(Рубрика «Точка зору»)

Слова російського президента Володимира Путіна про те, що анексований Росією Севастополь «юридично» завжди входив до складу цієї країни, звернули на себе природну увагу мас-медіа. Але цікавим тут є не самі висловлювання Путіна, який вкотре намагається виправдати та вписати в юридичне річище окупацію Криму, а те, за яких обставин вони були сказані.

Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі. Перед зустріччю Собянін відвідав Севастополь і пообіцяв допомагати місту, що перебуває, м'яко кажучи, в не дуже простій ситуації. І ці його обіцянки повернули нас у нещодавнє минуле, коли «відповідальним за Севастополь» серед російської еліти був попередник Собяніна на посаді мера Москви, голова впливового клану та конкурент сім'ї Єльциних Юрій Лужков.

Слова про російський статус Севастополя, які зараз вимовляє Путін, були важливою частиною політичної програми Лужкова, вони мали переконати населення, що мер ‒ куди більший великодержавник, ніж висуванці «ліберального» Єльцина. А, як відомо, саме шовіністична реваншистська програма викликала й поки що продовжує викликати найбільший захват у більшості росіян ‒ саме тому так вдало спрацював поцуплений Крим.

Але сім'я Єльциних за допомогою кандидатури Путіна здолала Лужкова, а згодом вигнала його з Москви, замінивши безбарвним і слухняним Собяніним. Однак безбарвність ‒ одне, а контроль над московськими фінансовими потоками ‒ інше. У російської влади грошей на окуповані території все менше, відряджені до Севастополя «гауляйтери» та призначені на кримське управління «квіслінги» крадуть все більше. Тому потрібні гроші на підтримку севастопольських штанів.

Гроші навчилися «відмивати» ще з часів Лужкова

На думку спостерігачів у російських політичних колах, ці гроші вирішили знайти в московській мерії ‒ тим більше, що там навчилися їх «відмивати» ще з часів Лужкова. Нові схеми не зашкодять ні Собяніну, ні самому Путіну ‒ тому що, на відміну від вічно фрондуючого та жадібного Лужкова, Собянін не підкуповує «кремлівських», а «співпрацює» з ними.

Тому Собяніна й послали до Севастополя подивитися: вдасться нинішньому очільнику міста освоїти московські гроші чи треба призначити нового намісника, оцінити, де можна пустити пил в очі жителям окупованого міста, а де можна заробити, скоординуватися з іншим корупційним центром ‒ командуванням Чорноморського флоту Росії. І, схоже, щоб ні в кого не було сумнівів у тому, що місія схвалена згори, після візиту влаштували «новому севастопольському Лужкову» зустріч із Путіним.

І «новий Лужков» почув від кремлівського правителя ті самі слова про «одвічний» російський статус Севастополя, яких так і не дочекався колишній конкурент у кепці.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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