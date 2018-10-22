Путін заявив, що Севастополь «юридично завжди був у складі Росії»

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним 22 жовтня заявив, що український Севастополь «юридично завжди був у складі Росії».

«Він був містом центрального підпорядкування і навіть при передачі – незаконній передачі – Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР. Незаконної, тому що рішення було прийнято Президією Верховної Ради РРФСР, України, а потім затверджено Президією Верховної Ради СРСР. А згідно із законом потрібно було затверджувати Верховними Радами республік і Верховною Радою СРСР. Але навіть при цьому незаконному, по суті, процесі про Севастополь просто забули, і він не передавався зі складу РРФСР до складу України. Так що формально і юридично він завжди був у складі Росії», – стверджує російський президент.

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Кримську область було передано у 1954 році згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР. Одночасно з Кримською областю до складу УРСР увійшов також і Севастополь, що було закріплено в Конституції УРСР 1978 року.

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Росія анексувала Крим після «референдуму» у березні 2014 року. Результати плебісциту не визнані Україною, міжнародними організаціями та більшістю країн світу.