Майже половина українців вважають реальним повернення Криму – опитування

Майже половина українців, 48 відсотків, вважають реальним повернення окупованого Росією Криму під контроль України. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною служби центру Разумкова.

Не вірять у можливість повернення півострова 36% опитуваних. Лише 5 відсотків респондентів вважають можливим відновлення контролю Києва над Кримом к найближчій перспективі.

Більшість населення, 69 відсотків вважає, що Крим має лишатися частиною України. Зазначається, що цей відсоток лишається незмінним порівняно з травнем 2016 року. Незалежність Криму підтримали 12 відсотків опитаних, лише чотири відсотки вважають, що півострів входить у склад Росії.

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«У питанні щодо статусу Криму мають місце регіональні відмінності: в Західному та Центральному регіонах переконання в належності Криму до України поділяють понад 80 відсотків опитаних, на Півдні – 56 відсотків, на Сході – 45 відсотків. Водночас і на Півдні, і на Сході російську належність Криму теж підтримує абсолютна меншість – відповідно, три і 10 відсотків. Натомість певна частина населення цих регіонів вважає, що Крим має бути незалежним (на Півдні – 24 відсотки, на Сході – 18 відсотків)», – ідеться у повідомленні.

66 відсотків опитаних вважають неприйнятним варіант «обміну» Криму на Донбас, тобто визнання законною анексію Криму в обмін на вихід Росії з окупованих територій на сході України. Підтримують такий варіант 16 відсотків респондентів.

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Опитування провели з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Росія анексувала Крим після «референдуму» у березні 2014 року. Результати плебісциту не визнані Україною, міжнародними організаціями та більшістю країн світу.