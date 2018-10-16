В УПЦ (МП) рішення Вселенського патріархату щодо автокефалії порівняли з анексією Криму

Голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (Московського патріархату), архієпископ Климент порівняв рішення Вселенського патріархату щодо автокефалії для Української церкви з анексією Криму.

«Те, що зараз відбувається з боку Константинополя, – це анексія території Української православної церкви. Те, що робить зараз Константинопольський патріархат, можна порівняти з анексією Криму», – сказав архієпископ Климент в інтерв'ю проекту «Настоящее время».

11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив продовжити процес надання автокефалії українській церкві. Синод також відновив канонічний ієрархічний і священицький сан глав УПЦ КП Філарета і УАПЦ Макарія і всіх їхніх послідовників, а вірян цих церков відновив у євхаристичному спілкуванні з канонічним світовим православ’ям. РПЦ свого часу, назвавши ці церкви та їхніх предстоятелів «розкольниками», наклала на них церковну анафему, що означало відлучення від церковного спілкування.

Крім того, Вселенський патріархат скасував своє рішення від 1686 року, яким право висвячувати канонічно підпорядкованих йому митрополитів Київських було на певних умовах делеговане патріархам Московським. РПЦ твердить, ніби те рішення означало передачу їй Київської митрополії, а відтак Україна нібито належить до її канонічної території.

Константинопольський патріархат, який також має титул Вселенського, за давніми церковними правилами вважається «першим за честю», чи «першим серед рівних», серед усіх помісних православних церков і традиційно має широкі повноваження, серед яких, зокрема, надання автокефалії новим помісним церквам.

15 жовтня синод РПЦ розірвав церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві. РПЦ також заборонила своїм вірянам молитися в Стамбулі, Анталії і на грецьких островах.

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