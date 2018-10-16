РПЦ заборонила своїм вірянам молитися в Стамбулі, Анталії і на грецьких островах

Представник Російської православної церкви нагадав російським туристам, що після розриву євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом вірянам не дозволено молитися в деяких храмах.

Секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Ігор Якимчук в інтерв’ю російському «Інтерфаксу», зокрема, перерахував храми в популярних туристичних місцях, куди парафіянам Російської православної церкви тепер ходити не можна.

Всі діючі храми Стамбула, Туреччина

Храм в Анталії, Туреччина

Церкви на грецьких островах, зокрема, на Криті і Родосі.

«Звичайно, є ще Афон [в Греції], який також в юрисдикції Константинополя, але відпочивати туди не їздять», – додав Якимчук.

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Якщо віряни не дотримаються цих приписів, вони зобов’язані покаятися.

Прес-секретар голови РПЦ Кирила священик Олександр Волков пояснив, що віряни РПЦ «відтепер і надалі до зміни позиції Константинополя і, відповідно, перегляду своєї позиції Російською церквою, не зможуть брати участь в богослужіннях, причащатися, молитися в храмах Константинопольського патріархату, брати участь в інших таїнствах».

Напередодні синод Російської православної церкви розірвав церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві.

Російська православна церква та її нинішній український підрозділ, УПЦ (МП), виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.