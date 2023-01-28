Втеча від мобілізації. П’ятеро росіян на місяці застрягли в аеропорту Сеула

П’ятеро росіян, які втекли зі своєї країни після того, як російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію, застрягли в аеропорту Південної Кореї на кілька місяців.



Як повідомляє СNN, Сеул відмовив чоловікам у проханні надати притулок після їхнього прибуття в жовтні та листопаді. Відтоді вони живуть в аеропорту, чекаючи на розгляд їхньої апеляції. Громадянам Росії дозволено безвізовий в'їзд до Південної Кореї, але імміграційні служби можуть відмовити у дозволі на в'їзд до країни.

П'ятеро чоловіків, особи яких невідомі, були серед сотень тисяч, які втекли з Росії після оголошення мобілізації.

Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації, яку оголосили у вересні. За підрахунками журналістів, на війну проти України могли призвати більше, ніж заявлена кількість у 300 тисяч резервістів.