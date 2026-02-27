У Росії вшанували пам’ять політика Бориса Нємцова

27 лютого виповнюється 11 років від дня вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Сьогодні у різних містах Росії люди приносять квіти до пам’ятників жертвам політичних репресій, повідомляє російська служба Радіо Свобода.



У Москві квіти поклали до місця вбивства політика на Великому Москворецькому мосту. Як пише RusNews, пам’ять політика прийшли вшанувати посли та інші дипломатичні представники Німеччини, Великобританії, Франції, Чехії, Нідерландів, Литви, Польщі, Латвії, Естонії, Іспанії та США. Видання зазначає, що в цей момент поліція в гучномовець «не заважати проходу громадян».

Біля могили політика зібралися активісти руху «Солідарність» – вони поклали квіти та прибрали сніг, пише SOTA.

У Петербурзі квіти покладають до Соловецького каменю та до пам’ятника жертвам політичних репресій на Воскресенській набережній.

Квіти до пам’ятників жертвам політичних репресій несуть також у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Барнаулі – біля пам’ятників чергують поліцейські, у деяких випадках вони перевіряють у тих, хто прийшов, документи і записують їхні дані. У Ярославлі, як пише SOTA, поклали квіти до меморіальної дошки на згадку про Бориса Нємцова – табличка встановлена на будинку, в якому він жив.

27 лютого 2015 року пізно ввечері російського опозиційного політика Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля.

2017 року відбувся суд у справі про вбивство Нємцова. До тривалих термінів ув’язнення були засуджені п’ятеро уродженців Чечні, зокрема офіцери силових структур. Це Заур Дадаєв, якого визнали безпосереднім виконавцем убивства, брати Анзор та Шадід Губашеви, а також Темірлан Ескерханов та Хамзат Бахаєв. Ніхто з них не визнав провину.

Темірлан Ескерханов у 2024 році виїхав на війну проти України, підписавши контракт із міністерством оборони, так тепер дозволяє російське законодавство.

Замовники вбивства досі не встановлені. Соратники та близькі Нємцова розкритикували розслідування, багато хто з них упевнений у причетності до вбивства керівництва Чечні чи Росії.



