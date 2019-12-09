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09 грудня 2019, Київ 13:19
Новини | Політика

Милованов: загальні втрати від російської агресії складають від 50 до 150 млрд доларів

Тимофій Милованов

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Загальні втрати від російської агресії проти України складають від 50 до 150 мільярдів доларів. Про це заявив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд)», – зазначив міністр.

Він додав, що оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях Криму та Донбасу складає близько 85 мільярдів гривень.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Військові дії за участі підтримуваних Кремлем бойовиків на території Донбасу почалися у квітні того ж року.

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