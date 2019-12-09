Милованов: загальні втрати від російської агресії складають від 50 до 150 млрд доларів

Загальні втрати від російської агресії проти України складають від 50 до 150 мільярдів доларів. Про це заявив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Прямі втрати в 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 млрд доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 млрд)», – зазначив міністр.

Він додав, що оцінка залишкової вартості об’єктів нерухомого державного майна на непідконтрольних територіях Криму та Донбасу складає близько 85 мільярдів гривень.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Військові дії за участі підтримуваних Кремлем бойовиків на території Донбасу почалися у квітні того ж року.