Через російську агресію в Україні загинули 217 дітей – Офіс генпрокурора

Унаслідок широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну загинули 217 дітей, понад 391 поранено, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



У відомстві зауважують, що ці дані не остаточні, оскільки їх ще встановлюють в місцях активних бойових дій.

За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16 та Житомирській області – 15.

25 квітня внаслідок обстрілу російськими військовими житлових будинків в Лимані Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей 9 та 13 років, додають в ОГП.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.