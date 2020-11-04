Суд скасував рішення про надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі

Запорізький окружний адміністративний суд скасував за позовом депутата Запорізької міськради Андрія Согоріна рішення Запорізької міської ради від 2006 року «Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови». Як повідомив Радіо Свобода Андрій Согорін, 4 листопада його представник у суді отримав повний текст судового рішення, а саме рішення було ухвалене ще 23 жовтня.

«Як депутат 7-го скликання міськради подавав проєкти рішення про скасування низки рішень, в тому числі і цього, яке стосувалося статусу російської мови. Не підтримали колеги. Виконавши все, що я міг зробити як депутат міської ради, я звернувся до суду. Суд запросив матеріали про те, що я як депутат намагався виконати всю процедуру. Подали документи про те, що рада не підтримала. Досить довго суд тягнувся. Оскільки ми всі документи подали і явно це рішення суперечить закону про засади функціонування державної мови, то було прийняте рішення про його скасування і протиправність», – розповів депутат Запорізької міської ради Андрій Согорін.

Раніше, 28 листопада 2018 року, на сесію Запорізької міської ради виносилося питання щодо скасування рішення про надання російській мові статусу регіональної. Втім, для його прийняття тоді забракло голосів: рішення підтримало 22 депутати Запорізької міської ради, а ще 19 депутатів утрималися від голосування.

5 липня 2006 року Запорізька міська рада ухвалила рішення, відповідно до якого визнала «російську мову на території міста Запоріжжя регіональною мовою в означенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», а також пропонувала Верховній Раді України ухвалити рішення про надання російській мові статусу другої державної мови.

Також у 2012 році депутати Запорізької міської ради ухвалили рішення про реалізацію на території міста закону «Про засади державної мовної політики», чим повторно надали російській мові статусу регіональної у Запоріжжі. У своєму рішенні депутати міськради тоді апелювали до даних перепису населення в 2001 році, відповідно до якого російську мову визнали рідною понад 10% жителів Запоріжжя.

Конституційний суд України в лютому 2018 року визнав, що зазначений закон «Про засади державної мовної політики» не відповідає Основному закону країни. Рішення і висновки Конституційного суду є обов’язковими і остаточними.

Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.